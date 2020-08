Covid, l’allarme dell’esperto:

Intervista del ‘Corriere della sera’ a Ranieri Guerra, l’italia, direttore aggiunto dell’Organizzazionale mondiale della sanità, che parla dei possibili scenari futuri legati all’evoluzione dell’epidemia causata dal Sars-CoV-2. Ecco il suo allarme: “Soltanto ora iniziamo a comprendere come funziona, Siamo passati dall’ipotesi di un’influenza molto pesante a una realtà molto diversa. Il virus attacca l’intero sistema, non solo i polmoni. E’ causa di patologie neurologiche importanti, attacca selettivamente in base a età e sesso. Non abbiamo idea di cosa altro possa causare, è un mostro”.

Per l’esperto, i modelli matematici sono “l’unico strumento” per comporre il puzzle. Adesso “c’è una progressiva convergenza di tutti gli studi di simulazione internazionali che però lavorano basandosi su un denominatore fittizio. Il vero denominatore sarà frutto dell’indagine sierologica che darà ai modelli aderenza alla realtà. Scopriremo il vero grado di letalità e perché la Lombardia abbia un tasso tanto elevato”.

