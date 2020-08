PALERMO – È successo nei giorni scorsi. Una corsa di cavalli clandestina, con un codazzo di persone in scooter che seguivano a ruota i due fantini che si sfidavano in via Ernesto Basile.

Quando? Nelle immagini di un video che gira su Whatsapp, ed è finito in mano dei carabinieri, si vede che alcune persone indossano la mascherina chirurgica. Dunque il video è recente. Forse è stato girato con un telefonino all’alba del 27 aprile. I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare organizzatori e partecipanti. Una gazzella dei militari si trovava nel distributore di benzina e si sono lanciati all’inseguimento. Una volta raggiunti, i partecipanti si sono dileguati, ma da due giorni si lavora per dare un nome a chi era presente in via Ernesto Basile.

Siamo in piena emergenza Coronavirus, la gente è costretta a rispettare i divieti, i commercianti sono sul baratro del fallimento e non sanno se riusciranno ad evitare di sprofondare: in questo clima decine di persone ritengono di potere correre all’impazzata su una strada della città, accanto all’Università degli studi, noncuranti delle restrizioni.