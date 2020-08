Il Pentagono ha pubblicato due video che mostrano “oggetti aerei non identificati”. Sono stati ripresi di notte nel 2004 e nel 2015 da telecamere a infrarossi della Marina statunitense. I filmati sono autentici.

A pubblicarli l’azienda privata “To The Stars Academy of Arts & Sciences’, fondata dall’ex musicista della band Blink-182 Tom DeLonge”. Un anno fa la Marina aveva confermato la veridicità delle immagini. E così il Pentagono ha declassificato i video, confermando la versione della Marina. L’obiettivo è chiarire “qualsiasi idea sbagliata la gente abbia e smentire che ci sia altro a parte i video”, ha spiegato in un comunicato la portavoce della Difesa Usa Sue Gough.

Guarda il video

I video mostrano degli oggetti volanti senza ali e capaci di muoversi con enorme rapidità. Sembrano palline di ping pong che schizzano dopo avere colpito un muro. Cosa sono? Non si sa: sono oggetti non identificati, Ufo.