TRAPANI – Nel 30esimo anniversario del tragico naufragio dell’Espresso Trapani, avvenuto a poche miglia dalla costa trapanese, dove morirono tredici persone, l’amministrazione comunale di Trapani dedica una via del centro storico, nei pressi del porto peschereccio, rinominando la via Gara in via Vittime dell’Espresso Trapani. “Una scelta doverosa nata anche su sollecitazione dei parenti delle vittime. Il naufragio dell’Espresso Trapani è stata la più grave tragedia del mare degli ultimi 50 anni – afferma il sindaco Giacomo Tranchida – segnando profondamente la comunità trapanese ed in particolare quanti dal mare ricevono sostentamento per la propria famiglia. La via scelta per l’intitolazione non è casuale, termina sul mare, verso lo scoglio dei Porcelli, proprio dove perirono i nostri marinai”. Il Sindaco, a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto, porterà in mare nel luogo del naufragio, una corona di fiori.

(ANSA)