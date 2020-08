Morto Irrfan Khan

E’ morto a 53 anni l’attore indiano Irrfan Khan. Aveva recitato in film di successo c ome Vita di Pi e The Millionaire. Era malato di tumore, come lui stesso aveva annunciato.

Aveva recitato in decine di film girati a Bollywood e anche in molte produzioni americane di successo. Era popolarissimo in India. Nel film di Danny Boyle premiato con l’Oscar era l’ispettore che interrogava il giovane Jamal per tutta una notte, convinto che la sua vittoria a Chi vuol essere milionario fosse una frode