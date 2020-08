PALERMO – Dalla prossima settimana torneranno fruibili i parchi e le ville di Palermo, con l’attivazione di un sistema di accessi controllati, che permetterà di limitare il numero di persone presenti, garantendo adeguati spazi per le famiglie e i cittadini presenti. Dalla prossima settimana sarà attivato sul sito istituzionale un sistema di prenotazione. L’ingresso avverrà per fasce orarie, tutti i giorni, con la modalità di prenotazione “oggi per domani”, per un massimo di cinque persone, compresi gli adulti o gli accompagnatori. Sono considerate adulte le persone oltre i sedici anni di età. Quattro sono le fasce orarie di ingresso: dalle 9 alle 10,30, dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 15,30 e dalle 16 alle 18. Sarà sempre obbligatoria la presenza di almeno un bambino o una bambina (o adolescenti fino a 16 anni di età) nel gruppo, tranne che per le prenotazioni in cui siano presenti persone con disabilità. Ciascun gruppo o famiglia potrà fare al massimo due prenotazioni a settimana. Per il calcolo del numero massimo di persone ammesse in ciascuna villa è stato utilizzato il parametro di 200 mq/persona, che tiene conto di tutte quelle superfici non calpestabili o adibite a parco giochi. Ne scaturisce una disponibilità complessiva di circa 1.450 posti per ciascun turno, di cui 150 circa per i gruppi con persone con disabilità. Saranno quindi poco meno di 6.000 gli ingressi per ciascun giorno. (ANSA)