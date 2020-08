Ricordate Maria e i suoi figli?

PALERMO- Maria adesso ha una speranza. La sua storia aveva colpito molti. Ed era la vicenda, drammaticamente attuale, di una donna delle pulizie che non trova più case da pulire.

Sono i giorni del Coronavirus e della paura. Le porte restano chiuse. Così, Maria si è trovata senza lavoro, con cinque figli da sfamare. Non è un’esagerazione, come si sa. La fame, a Palermo, in Italia, nel 2020, è una vicenda altamente contagiosa. Tantissime persone hanno il problema di mettere un piatto di pasta in tavola. Nei supermercati si moltiplicano le raccolte per i bisognosi. Palazzi e quartieri si organizzano per aumentare il perimetro della solidarietà. Nelle parrocchie – raccontano i sacerdoti – la fila per i generi di prima necessità è ingrossata da famiglie che abitualmente non partecipavano, perché riuscivano a sopravvivere e adesso non ce la fanno più.

La crisi morde. Lo stesso commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha spiegato, con rude franchezza, che non si sa quando e come ne usciremo, tante sono le variabili in gioco. E cresce la rabbia. La gente si sfoga sui social. Le parole riflessive e pazienti, come quelle pronunciate da Papa Francesco, sono un lenimento che svanisce, spesso, in fretta.

Adesso, Maria ha una speranza. La Comunità di Sant’Egidio, che ne ha segnalato la condizione, continua a sostenerla, ma c’è dell’altro. Enti, associazioni e privati cittadini che intendono restare anonimi, dopo l’articolo pubblicato su LiveSicilia.it, hanno offerto qualcosa in termini di cibo, vestiario e sussistenza. E’ già un segno. Forse l’assistenza potrebbe trasformarsi in soluzione – fanno sapere dalla Comunità di Sant’Egidio – ma è ancora presto per dirlo. L’importante – dicono dalla Comunità, come dargli torto? – è restare accanto a Maria e a tutti coloro che sono passati dalla sopravvivenza alla fame, nei giorni tremendi del Coronavirus. I riferimenti di chi cerca di mitigare la tempesta sono prossimi e rintracciabili. Basta poco, in fondo.

