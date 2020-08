A fare l’orribile scoperta è stata la polizia di New York. Gli agenti avrebbero trovato circa 100 cadaveri stipati in due furgoni e un camion frigorifero, all’esterno della sede di un’impresa di pompe funebre di Brooklyn. Lo scrive il Corriere della sera citando il New York Times. Per giorni gli abitanti della zona avevano chiamato le autorità, lamentando l’odore sgradevole. Il titolare dell’agenzia funebre ha detto alla polizia di essersi visto «costretto a usare i camion a noleggio come deposito », dovendo attendere settimane prima di poter seppellire o cremare i morti. Solo nelle ultime 24 ore sono state 330 le vittime del coronavirus a New York.