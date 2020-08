E tutta la Sanità si mobilitò

Ma siamo sicuri che la nostra Sanità sia sempre caotica, affollata e incapace di dare risposte? Questa storia forse ha una morale diversa e narra del viaggio della speranza di una donna di Lampedusa di poco più di sessant’anni fino al ‘Cervello’, Ospedale-Covid, in prima linea nella battaglia contro la pandemia.

Nella notte tra il ventotto e il ventinove aprile, arriva una chiamata urgente da Lampedusa al pronto soccorso del ‘Cervello’. C’è una signora che sta male, per un’altra patologia, e ha bisogno di assistenza nelle corsie di un ospedale più attrezzato. E’ una paziente immunodepressa, quindi con una possibilità più alta di contrarre il coronavirus, ecco perché viene dirottata al ‘Cervello’.

Come trasportarla? Questo è il problema? Quale è il mezzo più veloce e più sicuro per farla arrivare serenamente a destinazione? E’ una notte di telefonate continue, di persone che cercano una soluzione in tempo reale, una notte in cui chi prende le decisioni e opera, tra Asp, 118, Comune, assessorato, deve fare in fretta e tutta la rete dell’assistenza si mobilita e non va a dormire. Alla fine, si alza un elicottero del 118 e atterra sull’isola per tornare a Palermo.

La signora viene curata in Pronto soccorso. Viene eseguito un tampone che risulterà negativo. Infine, il ricovero in reparto. Chi c’era, quella notte, racconta l’ostinazione di tante semplici persone nascoste nell’ombra che non hanno avuto pace fino alla soluzione del problema e la gratitudine della paziente per un esito tanto rapido.

E tutto questo è anche normale, certo. Ma contiene quei grammi di eccezionalità che rendono un lavoro simile a una missione nella vita di uomini e donne che non conosceremo mai.