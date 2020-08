Una settantina di parlamentari della Lega hanno occupato stanotte Montecitorio e Palazzo Madama. Il Carroccio chiede “risposte per tutti i cittadini. Madri, padri, imprenditori, commercianti, lavoratori non sanno cosa fare, non hanno certezze, non sanno se possono riaprire i loro negozi, non sanno quando i figli torneranno a scuola”. L’iniziativa solitaria della Lega, da settimane in calo nei sondaggi, non è stata concordata con gli alleati di centrodestra, hanno sottolineato Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ieri sera, ha annunciato che oggi sarà prima alla Camera e poi in Senato per «un’informativa urgente sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche». Conte si difenderà dalle accuse, rivolte anche da parte della maggioranza (Italia viva) di avere violato la Costituzione, introducendo norme in materia di libertà fondamentali con un decreto del presidente del Consiglio e non con u atto avente forza di legge. Una circostanza che ha spinto il Partito radicale a scrivere a Mattarella annunciando la disoebbedienza civile contro i provvedimenti del premier.

Intanto, mentre la Calabria annuncia di superare le regole imposte dal governo aprendo i bar, e mentre permane il caos interpretativo sulle misure che consentono di incontrare i “congiunti” dal 4 maggio (su chi sono i congiunti anche nel governo ognuno sembra avere una sua idea), qualcosa sembra rompersi nel sentimento di unità con cui si affronta l’emergenza.