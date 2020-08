Sudgel si attrezza e lancia il servizio a domicilio

30 anni d’attività, 50 dipendenti e 5 sedi sparse tra Palermo e Catania, la Sudgel Service S.r.l. è un’azienda leader nel settore della logistica del freddo e della distribuzione e conservazione di prodotti surgelati.

L’impresa siciliana nasce dall’enorme e repentina evoluzione del mercato dei surgelati e soprattutto dalla crescente domanda di spazi freddo da parte delle aziende del settore. Da qui la volontà di costruire un capannone industriale per i servizi di piattaforma refrigerativa su scala regionale con tanto di certificazione ISO 9001, sistemi computerizzati e temperature controllate che permettono di caricare e scaricare i prodotti in un’apposita area senza alterarne la qualità. Il magazzino refrigerato della Sudgel è da tre decenni punto di riferimento per produttori, distributori, grossisti, trasportatori, dettaglianti e catene della grande distribuzione organizzata.

Dall’inizio del lockdown, lo stabilimento non ha mai chiuso continuando a garantire i suoi servizi. Allo stesso tempo ha innalzato al massimo il livello di sicurezza prevedendo l’uso di guanti e mascherine da parte dei dipendenti e la sanificazione degli ambienti di lavoro. La pausa forzata di una buona fetta della propria clientela, ovvero quella dei ristoratori ancora in attesa di ragguagli su tempi e modalità di riapertura delle proprie attività, non ha scoraggiato la Sudgel che ha lanciato un nuovo servizio. L’idea c’era da tempo e consiste nel dedicare parte della propria struttura ad utenti privati.

Da una settimana, è possibile ricevere comodamente a casa prodotti surgelati con un semplice click. Basta sfogliare l’ampio catalogo online (CLICCA QUI), mettere nel carrello gli articoli di proprio gradimento e inviare l’ordine. Il servizio a domicilio è attivo su Palermo e provincia e i tempi di consegna sono rapidi. E’ possibile pagare con Paypal, con carta di credito oppure con bancomat al momento della ricezione della merce.

“Questo nuovo servizio è una sorta di test per il futuro – spiega Giuseppe Todaro, titolare della Sudgel – La richiesta delle persone che desiderano ricevere i prodotti a casa è destinata a crescere e anche noi che curiamo la catena del freddo ci siamo attrezzati per rispondere alle loro esigenze e stare al passo coi tempi. Per noi il fattore sicurezza è prioritario. Tutti i nostri operatori impegnati nelle consegne a domicilio indossano mascherine e guanti. E poi tra le tante incertezze, l’unica certezza è che il Covid-19 a -20° muore. Il nostro prodotto, dunque, è a rischio zero”.

Sudgel: Via Don Milani, 30 – 90044 Carini (PA)

Telefono: 3929473506 – E-mail: info@sudgel.com