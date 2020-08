Putin in autoisolamento, contagiato anche Mikhail Mishutin

Escalation di contagi in Russia, che nelle ultime ore sembra essere la nuova frontiera del Covid-19. La maggior parte dei casi è stata registrata a Mosca. E tra gli oltre 8000 casi registrati nelle ultime 24 ore (il totale dei contagi supera i 100.000), c’è anche il primo ministro, Mikhail Mishutin. Il presidente Vladimir Putin ha fatto sapere che va in autoisolamento. Il Capo di Stato ha ammesso che il Paese era già in carenza di DPI (dispositivi di protezione individuale) e ha avvertito i suoi connazionali che il peggio deve ancora arrivare.