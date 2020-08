«Diario della quarantena, 14esimo giorno». Così, con un video in bianco e nero pubblicato su Instagram che porta questa didascalia, Madonna annuncia di essere stata contagiata dal Coronavirus. “Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi» ha spiegato la star che non dà altri dettagli sulla sua situazione di salute. “Domani (oggi, ndr) andrò a fare un lungo viaggio in macchina, tirerò giù il finestrino e respirerò l’aria del Covid-19 – dice la popstar italo-americana -. Speriamo ci sia un bel Sole”.