La possibilità di concedere lo spostamento da una regione all’altra sarà valutato dal governo soltanto quando l’indice di contagio sarà pari a 0,2. Lo scrve il Corriere della sera. Ed è possibile che questo avvenga molto più in là. Al momento l’Italia è a 0,7 ma ci sono regioni dove il tasso è molto più alto. La Sicilia è la regione con il tasso di contagio più basso. In una prima fase quindi saranno possibili vacanze, sepurr con varie limitazioni, solo nella propria regione. Dal 4 maggio in Sicilia sarà possibile trasferirsi nelle seconde case, come stabilisce la nuova ordinanza del presidente della Regione. Ma ci si dovrà trasferire, non fare la spola.