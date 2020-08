PALERMO – La Procura di Gela (CL) ha ottenuto dal Gip gli arresti domiciliari a carico di C. V., 49 anni, di Niscemi, accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 25 anni, affetta da problemi psico-fisici, condotta dall’uomo in un garage di proprietà di quest’ultimo e violentata. Le indagini, coordinate dalle Procura di Gela, sono state svolte dal commissariato di Niscemi al quale la donna, accompagnata dai genitori, si è rivolta per denunciare i fatti chiedendo tutela.