PALERMO – Militari della Guardia di finanza hanno sequestrato 400 visiere in vendita in un negozio all’ingrosso a Carini di prodotti per la casa, biancheria e articoli per bambini. I dispositivi non avevano i contenuti minimi di informazioni all’utente ed erano sprovvisti di etichetta sull loro composizione e non conformi agli standard di sicurezza Ue e nazionali. La ditta sarà sanzionata con una multa che prevede il pagamento fino a 26 mila euro.