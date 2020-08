PALERMO – Misure anti Covid-19 in vigore fino al 30 giugno al Tribunale di Palermo. Si lavora per organizzare la Fase 2 al Palazzo di giustizia. Il presidente del Tribunale Salvatore Di Vitale ragiona su una bozza e ne discuterà con il presidente della Corte di appello Matteo Frasca. Ma ci sarà anche un confronto con gli avvocati. Gli uffici giudiziari potrebbe restare chiusi al pubblico e agli addetti ai lavori fino a fine giugno, aperto che non siano direttamente interessati alle udienze considerate improrogabili.

Aumenterebbe, però, il numero dei processi che saranno trattati: fino all’11 maggio previste solo le udienze di convalide, i processi con detenuti che chiedono la trattazione, le udienze davanti al tribunale del Riesame. Saranno privilegiate le modalità da remoto con collegamenti in video conferenza fra le parti e la sola presenza del giudice e del cancelliere in aula.

Dal 12 maggio alla lista dei processi da trattare potrebbe aggiungersi quelli con imputati a rischio scarcerazione per la scadenza del limite massimo, sei mesi, della sospensione dei termini di custodia cautelare. A partire da giugno sarebbe data facoltà ai presidenti delle cinque sezioni del tribunale di programmare un massimo di tre udienze al giorno per complessivi sette processi.

In Tribunale come altrove vige la regola del distanziamento sociale: durante i processi, che avranno un orario di inizio tassativo, obbligo per tutte le parti di indossare guanti e mascherine. Gli avvocati potranno entrare in aula solo quando saranno chiamati. Nell’attesa dovranno restare in atrio e distanziati.

In ottica anti assembramento i locai del nuovo palazzo di giustizia sarebbero suddivisi: la mattina processi monocratici, misure prevenzione e Riesame, il pomeriggio udienze Gip e Gup.

Dal 12 potrebbero ripartire, anche se in maniera ristretta, le udienze del Tribunale civile e del lavoro. Anche in questi casi si lavora per organizzare i video collegamenti.