Ricoveri ancora in calo

Il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus è di 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.704, con una decrescita di 239 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.539 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 39 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati sono 17.357, anche in questo caso con un decremento di 212 pazienti. In isolamento ma senza sintomi ci sono 81.808 persone, pari al 81% degli attualmente positivi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 474 e portano il totale a 28.710. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 79.914, con un incremento di 1.665 persone.