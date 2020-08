Siciliani fuori sede, Dipasquale:

PALERMO – “Assurda la decisione di Musumeci di non consentire il ritorno in Sicilia a chi ne ha diritto”. Lo ha dichiarato l’onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, intervenendo poco all’Assemblea Regionale Siciliana dove si sta esaminando la legge di stabilità finanziaria della Regione.

“Musumeci in questo modo lede un diritto costituzionale, dia invece la possibilità di far rientrare studenti e lavoratori nell’Isola – ha proseguito Dipasquale – lo si faccia rispettando certamente ogni precauzione in linea con le direttive sanitarie, ma li si lasci tornare a casa. Se il Governo regionale dovesse continuare su questa linea – ha concluso – mi riservo di presentare ricorsi nelle sedi opportune”.