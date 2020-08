Viaggiavano in tre in auto con oltre 12 chili di marijuana, sono stati arrestati dalla polizia stradale per detenzione e spaccio di droga. si tratta di tre marsalesi, già noti alle forze dell’ordine. Sono stati bloccati lungo l’autostrada A29. Gli agenti della polizia stradale li hanno fermati nei pressi dello svincolo di Alcamo Ovest. Nel portabagagli dell’auto gli agenti hanno trovato un sacco di plastica nero in cui erano contenuti altri sacchetti con la marijuana. Tutti e tre saranno costretti a portare il braccialetto elettronico.

(ANSA).