PALERMO – “I siciliani che si trovano fuori dalla Sicilia hanno il diritto di poter tornare a casa loro: Musumeci non può limitarsi a dire ‘no’ ai rientri, ha il dovere di affrontare il problema e di trovare soluzioni, salvaguardando la salute di tutti”. Lo dice il capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo a proposito delle disposizioni contenute nell’ultima ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci sull’emergenza Coronavirus, che vietano il rientro nell’isola dei siciliani che attualmente si trovano in un’altra regione. “Bisogna attivare un programma di graduale rientro per i siciliani che fino ad ora sono rimasti ‘bloccati’ in altre aree del Paese – aggiunge Lupo – e che adesso si trovano in difficoltà perché magari hanno perso il lavoro, o per motivi economici, personali o familiari. Il rientro va organizzato prevedendo ad esempio tamponi rapidi all’ingresso che garantiscano l’esito in un’ora, e una ‘quarantena a rischio zero contagi’. Ma di certo – conclude Lupo – il presidente della Regione non può ignorare queste situazioni”.

(ANSA)