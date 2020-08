“Siate tutti responsabili,

Il ministro della Salute Roberto Speranza ammette di essere “molto preoccupato” per la ‘Fase 2’ perché, spiega in Tv a ‘Mezz’ora in +’, “siamo ancora dentro la crisi” e “non vorrei passasse il messaggio che è tutto finito e che da domani ripartiamo come se il virus non ci fosse mai stato”. Chiede quindi a tutti di essere “responsabili” perché il Covid non si combatte con un decreto del governo, ma con il rispetto delle regole. “Non possiamo inseguire il consenso – dice – ma la prudenza è fondamentale i dati scientifici dicono che il virus è ancora molto pericoloso”. Dopo il 18 maggio ci saranno altri step, avverte, e sarà possibile riaprire i territori differenziando tra quelli dove il contagio è minore o maggiore.