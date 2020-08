PALERMO – La polizia ha arrestato Salvatore Lo Monaco, 19 anni, per spaccio di stupefacenti.

Il giovane aveva ideato uno stratagemma per evitare guai: avrebbe nascosto le dosi di crack e hashish in diversi punti di via Padre Francesco Spoto, nel rione Sperone. Gli è andata male.

I poliziotti del commissariato di Brancaccio hanno spiato i suoi movimenti, confondendosi fra residenti e passanti. Infine sono intervenuti nel momento in cui si concretizzava una cessione di stupefacenti.

Le dosi, 18 di crack e 25 di hashish, erano nascoste tra le erbacce di un muro di cinta, sotto alcune macchine parcheggiate, oppure attaccati al motore con delle calamite.