PALERMO – Con l’avvio della fase 2 a Palermo si è registrato un maggiore traffico e, contemporaneamente, è aumentato il numero di incidenti stradali. Tre quelli più gravi avvenuti in poche ore, con feriti trasportati in ospedale, tra cui una donna in codice rosso. Il primo si è verificato in via Libero Grassi all’angolo con via Nina Siciliana, dove un uomo alla guida di una Ford ha travolto un ciclomotore.

L’impatto si è rivelato molto violento, ma l’automobilista non si è fermato per prestare soccorso e si è dato alla fuga. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale che hanno avviato le ricerche del pirata della strada, poco dopo rintracciato e denunciato.

Il secondo schianto, ancora più rocambolesco, si è verificato in viale Margherita di Savoia, angolo via Venere, a Mondello. In questo caso è stata una donna a rimanere ferita: per cause da accertare ha perso il controllo dell’auto e il mezzo si è ribaltato. Ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata dal 118 in ospedale con codice rosso.

Ma a Mondello è stato registrato un altro incidente, in cui ad avere la peggio è stato un ciclista: l’uomo è stato travolto da un ragazzo a bordo di uno scooter. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei sanitari, ma le condizioni del ferito non sarebbero gravi. In tutti e tre i casi indaga l’Infortunistica della polizia municipale.