PALERMO – I bambini hanno rianimato dopo due mesi i parchi e le ville comunali a Palermo. Nessun intoppo da registrare, dice il Comune, agli ingressi e bambini felici dopo un lungo periodo di forzata clausura tra le mura domestiche. Le entrate nei giardini pubblici avvengono tramite prenotazione. Sono 581 le richieste già pervenute, per un totale di 1948 persone. Il sistema permette alle famiglie con bambini e ai cittadini con disabilità di prenotare in modo sicuro e contingentato l’accesso ai parchi ed alle ville cittadine attraverso il sito istituzionale del Comune. L’assessorato Ville e Giardini sta definendo con Sispi, che cura il sistema informatico di Palermo, gli ultimi correttivi e integrazioni per permettere di prenotare anche con sms.

(ANSA).