La struttura è stata recentemente convertita in Covid-hospital

RAGUSA – È morto il paziente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Modica, trasformato in ‘Covid hospital’. Intanto, sono tutti negativi i tamponi effettuati al personale e ai pazienti della ‘Clinica del Mediterraneo’, che si sono resi necessari dopo la notizia che un paziente e un medico erano risultati positivi. Ad oggi il totale dei tamponi effettuati è di 5.558, di cui positivi 116, dato comprensivo di quelli a cui è stato ripetuto più volte, e negativi 4.602; analisi in corso 710, da eseguire 214. Si registrano, dall’inizio dell’emergenza, 88 casi positivi.

