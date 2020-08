PALERMO – La Fase 2 muove i primi passi anche per il calcio siciliano. Il Palermo ha comunicato ieri in tarda serata ai suoi calciatori che da oggi potranno riprendere gli allenamenti al Barbera. I rosanero potranno scegliere facoltativamente di svolgere sedute di allenamento individuali allo stadio senza allenatori e dirigenti.

Il calcio a livello nazionale vive ancora una situazione di incertezza sulla ripresa delle attività e dei campionati. In questo lungo weekend di inizio maggio, però, si è assistito ad una accelerazione verso un graduale ritorno in campo. Le ultime disposizioni del governo nazionale prorogano fino al 18 maggio lo stop degli sport di squadra ma una circolare del Viminale ai prefetti delle ultime ore ha allargato le maglie delle restrizioni equiparando i calciatori agli atleti degli sport individuali permettendo gli allenamenti individuali. “Si ritiene sia consentita – scrive il ministero dell’Interno – anche agli atleti, professionisti e no, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

Da qui la decisione del Palermo calcio, comunicata in tarda serata, tramite una nota sul sito ufficiale. “A seguito della Circolare del Ministero dell’Interno del 02.05.2020, Il Palermo comunica che a partire da lunedì 4 maggio sarà concesso ai calciatori della Prima Squadra della SSD Palermo l’utilizzo del terreno di gioco del “Renzo Barbera” per sedute individuali facoltative. Sarà consentito, esclusivamente agli atleti, il solo accesso al campo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre resteranno interdetti gli accessi a tutte le altre aree dello stadio (spogliatoi e palestra). In occasione di tali sedute sarà garantito un presidio sanitario di emergenza. Resta inteso che l’accesso allo stadio “Renzo Barbera” continuerà ad essere interdetto a qualsiasi altra persona che non sia compresa nei soggetti sopra indicati fino a nuove indicazioni”.

Non è proprio una ripartenza ma è comunque un passo avanti per rimettere in moto le gambe, riassaporare il piacere di allenarsi all’aria aperta e in un impianto come il Barbera che, seppur vuoto, trasmette un’atmosfera di “pseudo normalità”. La Fase 2 inizia a muovere i primi passi anche in casa rosanero.