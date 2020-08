PALERMO – Caos questa mattina al cimitero dei Rotoli a Palermo. Diverse decine di persone si sono presentate alle 7 per fare visita ai loro defunti anche se non erano iscritte negli elenchi predisposti dagli uffici comunali per contingentare gli accessi. Hanno approfittato dell’apertura del portone utilizzato dai dipendenti per entrare nell’area cimiteriale, cogliendo di sorpresa il personale che è stato sopraffatto dalla calca. L’assessore ai servizi cimiteriali Roberto D’Agostino spiega che dopo l’intervento della polizia e dei vigili urbani la situazione si è normalizzata. “Ci sono state persone che si sono presentati prima dell’orario di apertura alle 8 – conferma l’assessore -. Inizialmente c’è stata qualche difficoltà ma poi grazie all’intervento delle forze dell’ordine tutto è rientrato, vedremo se sarà necessario apportare qualche correttivo”. Un centinaio di persone sono andate a fare visita ai defunti anche al cimitero di Sant’Orsola. I volontari della protezione civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo Palermo 2 hanno misurato la temperatura a tutti coloro che facevano ingresso. Le guardie giurate hanno regolato gli accessi e controllato l’utilizzo obbligatorio delle mascherine. Infine, le esequie religiose nella chiesa di Santo Spirito, le tumulazioni, gli accessi dei carri funebri e delle auto private già autorizzate dalla Fondazione sono avvenuti seguendo le disposizioni anticontagio e in modo ordinato, senza particolari problemi.

(ANSA)