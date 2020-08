Anci Sicilia: “Necessario l’accesso

PALERMO – “Chiediamo al governo nazionale di intervenire affinchè si faccia promotore di un provvedimento finalizzato a garantire a tutti i cittadini e per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, un accesso tendenzialmente gratuito e illimitato alla rete internet”. Lo afferma Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia. “L’accesso alla rete rappresenta, specialmente in questo momento storico, una necessità primaria – aggiunge – e una precondizione indispensabile per l’esercizio dei diritti di cittadinanza, per lo studio e per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Le società di gestione e le aziende che producono prodotti informatici stanno registrando un notevole incremento di nuove utenze e un aumento importante delle vendite di dispositivi software e hardware a conferma di quanto sia necessario per tutti avere un collegamento con il mondo esterno. Crediamo che durante questo periodo tutti gli operatori delle telecomunicazioni operanti in Italia dovrebbero garantire ai loro utenti, quanto meno, un abbattimento del costo degli abbonamenti internet, anche se non previsto dal piano tariffario”. (ANSA)