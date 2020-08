PALERMO – La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia riprenderà lo svolgimento delle udienze – rinviate d’ufficio dal 9 marzo 2020 in ossequio alle disposizioni normative adottate per il contrasto alla emergenza epidemiologica da Covid 19 – a decorrere dal 12 maggio 2020. Al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati di persone, sentiti l’Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, le udienze fino al 30 giugno 2020 saranno tenute con una serie di prescrizioni. Le udienze collegiali (previste per i giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario) saranno svolte mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio.

Le udienze monocratiche (previste per i giudizi pensionistici) saranno svolte senza la discussione orale e le cause passeranno in decisione, con la facoltà per le parti di depositare brevi note e documenti. Le amministrazioni pubbliche potranno continuare a depositare i conti giudiziali degli agenti contabili della p.a. attraverso il sistema informativo Sireco e gli stessi saranno esaminati dal personale di revisione con modalità da remoto. L’accesso ai servizi di segreteria continuerà ad essere assicurato nei giorni dal lunedì al venerdì (ore 9 – 13.00) attraverso collegamenti in via telematica ovvero attraverso il deposito di atti nella portineria di via Cordova 76; le parti e i loro difensori, ove non sia possibile ricorrere a strumenti alternativi di comunicazione, potranno accedere alla segreteria, previo appuntamento, purché muniti di adeguati dispositivi di protezione personale. Il personale di segreteria svolgerà l’attività con modalità di lavoro agile, fermo restando le turnazioni in ufficio per le attività indifferibili e non gestibili da remoto.

(ANSA)