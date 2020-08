Un modo per orientarsi fra i decreti

Si chiamano “Frequently Asked Questions” (Faq), cioè le risposte alle domande più frequenti dei cittadini sulle disposizioni anti Covid-19 che la presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul sito. Un modo per orientarsi fra i decreti. Spostamenti, lavoro, congiunti: tutto quello che c’è da sapere per affrontare in sicurezza la Fase 2 partire ieri su tutto il territorio nazionale. Sono le regole chiave della “convivenza” con il Coronavirus.

Leggi tutte le domande e le risposte