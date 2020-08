Femminicidio in casa

Un femminicidio è stato compiuto questo pomeriggio in una casa a Serramanna, nel sud Sardegna. Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate, come scrive l’Ansa. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Sanluri, giunti subito sul posto. Come scrive ‘L’Unione Sarda’ Giovanni Murtas, ha ucciso a coltellate la moglie, Marisa Pireddu, di 51. Da quanto si apprende, tra i due ci sarebbe stata una lite e poi una colluttazione e la donna avrebbe avuto la peggio. L’uomo l’avrebbe colpita con diversi fendenti, per poi rivolgere il coltello contro di sé per togliersi a sua volta la vita, senza riuscirci. E’ ricoverato in gravi condizioni.