Il prossimo decreto è attesissimo perché si capirà se, come dice il governo, le misure saranno davvero efficaci per far ripartire l’Italia. Basti pensare che nel decreto dovrebbero esserci i contributi a fondo perduto per le imprese, il ristoro integrale degli affitti e il taglio dei costi delle bollette.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha dato qualche anticipazione, annunciando però che c’è ancora da lavorare per mettere a punto il decreto con il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione dei partiti e gli altri ministri.

Ma è all’Europa che si deve guardare. Fino quando l’Ue non definirà il piano sugli aiuti non si potranno definire le linee di intervento del governo italiano. Gualieri annuncia che il decreto sarà pronto entro la settimana.

“Nel decreto che stiamo completando ci saranno misure molto importanti a sostegno delle imprese anche sotto forma di contributi a fondo perduto a sostegno della capitalizzazione, degli investimenti e dell’innovazione”, ha detto il ministro in audizione alla Camera,

“Io spero già nella metà di questa settimana di poter varare questo decreto e realizzare queste ulteriori misure così importanti e urgenti”, ha aggiunto.

Nel nuovo decreto legge “l’idea è di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato. In più ci sarà l’intervento di eliminazione degli oneri fissi per le bollette.