PALERMO – Fermo a 2.202 il numero degli attuali positivi al coronavirus in Sicilia. Il dato emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla presidenza della Regione. Nelle ultime 24 ore sono 12 i casi in più scoperti, 9 i guariti e tre i morti. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 91.306 (+4.140 rispetto a ieri), su 82.079 persone. I guariti salgono complessivamente a 818, i morti a 247.

Scendono sotto quota 400 i ricoverati per coronavirus in Sicilia. Le persone che al momento si trovano ricoverate nei nosocomi della Sicilia sono 393, dieci meno di ieri. Di questi 26 sono in terapia intensiva, uno meno di ieri. I positivi in isolamento domiciliare sono 1.809. Il totale dei casi di Covid.19 scoperti nell’isola dall’inizio dell’emergenza è di 3.267.