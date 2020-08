PALERMO – Un nuovo sequestro di droga allo Zen 2, tra i padiglioni che facevano da nascondiglio ad oltre un chilo e mezzo di hashish marijuana. A scoprirli sono stati i carabinieri della stazione San Filippo Neri, che insieme al nucleo Cinofili hanno individuato la sostanza stupefacente in un garage.

Il locale sarebbe stato utilizzato da Giuseppe La Mattina, un 33enne che abita nella zona e già noto alle forze dell’ordine. La droga era già stata suddivisa in circa mille dosi, pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio. Ma non finisce qui, perché i militari hanno anche trovato cinquemila e cinquecento euro in contanti, che sono finiti sotto sequestro.

Il 33enne alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga e ha cercato poi di opporre resistenza, ma ciò non ha evitato le manette. La droga recuperata è stata inviata al laboratorio analisi del Reparto Operativo di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative, mentre La Mattina è stato trasferito al Paglierelli in attesa di essere giudicato per direttissima.