PALERMO – La Guardia di finanza ha sequestrato in una farmacia di Palermo 74 mascherine confezionate artigianalmente dal titolare dell’esercizio. La segnalazione è giunta al 117 da un cittadino. I prodotti non recavano il nome della sede legale del produttore e altre informazioni obbligatorie, in violazione della disciplina del Codice del consumo. Il farmacista è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa che nella misura massima ammonta a 25 mila euro.

(ANSA)