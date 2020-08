Ancora solidarietà all’assessore Razza. “Il Movimento unito dei dipendenti 118 Sicilia, apprese le notizie a mezzo stampa dell’atto vandalico e le minacce a lei rivolte, condanna fortemente il vile gesto e si schiera in modo solidale al suo fianco- si legge in un comunicato –Tutti i componenti e tutti gli associati del MUD 118 SICILIA Le esprimono piena solidarietà, e ringraziandola sempre per il grande lavoro svolto in questo delicato momento di Emergenza sanitaria nazionale”.