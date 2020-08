Si chiama “Sostieni il Turismo”, è una campagna social a favore del Turismo ai tempi del Covid-19. Assoprovider è l’associazione dei provider internet italiani, rappresenta 250 aziende italiane che hanno creato fra i maggiori motori di prenotazioni online per il turismo italiano; Assoprovider ha avviato l’iniziativa Sostieni il Turismo su Facebook e sul Web, coinvolgendo gli altri componenti della filiera turistica, nessuno escluso, aziende e lavoratori (dal ricettivo, alla ristorazione, ai trasporti, all’ospitalità, accoglienza e servizi turistici e culturali) per evidenziare la drammatica situazione in cui versano le imprese e i lavoratori del Turismo ai tempi del Covid-19. A Sostieni il Turismo hanno già manifestato interesse oltre 80 mila imprese turistiche del territorio italiano. Uno dei follow up di Sostieni il Turismo è stato il video contenente le proposte di aiuto al settore del Turismo italiano nella crisi attuale, visionabile a questo link, che, oltre ad essere stato inviato ai Parlamentari italiani ed Europei e al Governo italiano, è stato diffuso in rete ed è stato già visualizzato più di 70.000 volte. In questo video le proposte sono suddivise per Fasi (fase 1 prima della ripartenza del Turismo, e siamo ancora in piena fase 1 per il settore) e fase 2 (una futura ripartenza). Nelle proposte si è usato un approccio sistemico, il più adatto a gestire crisi gravi come questa, coerente con quanto stabilito nel trattato di Lisbona (la soluzione non può che venire a livello europeo, stante le dimensioni della crisi), proponendo interventi non solo sul capitale economico (come vorrebbe l’approccio classico), ma anche sui capitali ambientale, umano e sociale (la filiera del Turismo è ad alta componente umana). Accanto a misure economiche di sostegno al reddito, per i lavoratori (dipendenti e autonomi, stagionali e precari compresi) del settore,3,5 milioni di persone e per le aziende, nel video si indicano quindi, nel rispetto di un approccio sistemico alla crisi, interventi che agiscono sulle ‘persone’ e sul capitale sociale e ambientale quali riqualificazione professionale verso nuovi modelli di turismo moderno come il turismo esperienziale ed eco-sostenibile, che saranno più adatti al clima post covid, nonché formazione all’ICT e promozione per le aziende dello sviluppo di piattaforme di booking turistico europee; nel video sono contenute infine proposte che agirebbero sulla domanda come detraibilità (e /o bonus come contributo) delle spese di viaggio del turista. La campagna è gestita da Matteo Fici,fondatore di Assoprovider responsabile nazionale per il Turismo, e dalla esperta Giusi Carioto.