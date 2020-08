PALERMO – “La mancata assegnazione della Cassa Integrazione in deroga in Sicilia dimostra ancora una volta tutto il fallimento del Governo Musumeci. Ho sollevato da settimane, anche in V Commissione, il tema, dove sono state esposte anche le legittime preoccupazione degli imprenditori e dei sindacati. Il Presidente non ha saputo programmare per tempo e adesso scarica sui dipendenti regionali le sue responsabilità. Non è stato capace di trovare le soluzioni con le parti sociali e come sempre rincorre i problemi senza riuscire mai ad affrontarli”.

Lo afferma il parlamentare regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell’Ars, Luca Sammartino. “Ci sono quasi 150mila lavoratori che aspettano da due mesi – prosegue il deputato Iv – e non è possibile assistere ad un continuo scarica barile di responsabilità tra la Regione e gli uffici. Basta con le polemiche, rischiamo che scoppi una bomba sociale. I siciliani sono stufi. Musumeci venga in Aula a chiarire immediatamente”.