PALERMO – “L’allarme lanciato, attraverso una lettera aperta indirizzata al Presidente della Regione e alla presidenza della Commissione regionale antimafia, da moltissimi giovani imprenditori siciliani che hanno sempre coniugato attività economica e impegno sociale, non può che vederci totalmente concordi e non deve cadere nel vuoto. I ritardi, gli errori e le incapacità, a tutti i livelli, rischiano di consegnare alla criminalità centinaia di attività economiche e di lanciare un messaggio pericoloso, come avvenuto per la vicenda della cassa integrazione, che contribuisce a creare un diffuso senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni”. Lo dice il presidente della Commissione regionale antimafia, Claudio Fava, che annuncia, per i prossimi giorni, un’audizione di una delegazione degli imprenditori che hanno firmato la lettera aperta.

(ANSA)