PALERMO – L’ergastolano Cataldo Franco, carceriere del piccolo Giuseppe Di Matteo, ha ottenuto la detenzione domiciliare per il rischio Cooronavirus.

L’uomo, 85 anni, ha lasciato il carcere di Milano Opera lo scorso 28 aprile. È originario di Gangi, nel Palermitano, e mise la sua masserie a disposizione dei carnefici del figlio del pentito Santino Di Matteo nell’estate del 1994. Lì il piccolo rimase per circa due mesi, poi Franco chiese che venisse portato via. Il capanno gli serviva per conservare le olive.

Ora è tornato nella sua casa di Geraci Siculo per il pericolo, alla luce delle sue condizioni di salute, che potesse contrarre in carcere il Coronavirus.