PALERMO – In carcere finisce il palermitano Wesley Candeh che risponde di spaccio di droga, ma anche di furto di energia elettrica. Ai domiciliari vanno: Marouen Ben Brahim, tunisino di 34 anni, e i palermitani Salvatore Bilello, 27 anni, Daniele Colina, 25 anni, Giovanni Fortunato di 21, Tonino Gresti, 22 anni, Giancarlo Grisafi, di 23, Marco Tito Kamel, 24 anni, Samuele Spampinato, 20 anni. Hanno tutti precedenti per spaccio di droga, tanto che il giudice per le indagini preliminari Ermelinda Marfia sottolinea la loro “incapacità” di cambiare vita.

Obbligo di dimora a Palermo per Francesco Imperiale, 37 anni, e Mirko Parrino, 19 anni.