PALERMO – “I continui sbarchi sulle coste siciliane, anche in ragione del bel tempo di questi ultimi giorni, stanno aumentando in maniera esponenziale evidenziando una situazione sempre più critica in molti comuni dell’agrigentino e del ragusano, dove il consequenziale sovraffollamento dei centri di accoglienza rende difficile fare applicare le misure di contenimento necessarie ad impedire il contagio da Covid – 19”. Lo dice Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia e sindaco di Palermo. “I continui arrivi – continua – stanno estremizzando una situazione già compromessa, costringendo gli amministratori dei comuni coinvolti a farsi carico di individuare soluzioni di primissima accoglienza, spesso in centri abitati e in luoghi inadatti a una permanenza prolungata per il periodo di isolamento obbligatorio e a garantire il rispetto delle necessarie regole di distanziamento sociale”. “Chiediamo al Governo – conclude – di intervenire tempestivamente attuando tutte le misure necessarie, a garantire il diritto alla vita e alla salute ai cittadini siciliani e ai migranti, con lo stanziamento di specifiche risorse e dispositivi di protezione individuale e così come praticato anche con l’utilizzo di navi ove sia possibile garantire i controlli sanitari e la necessaria quarantena”.

(ANSA)