PALERMO – Cocaina, crack, marijuana e hashish: la piazza di Ballarò asseconda tutte le richieste dei clienti. Da stamani una parte dei pusher finisce in manette. Sono undici le persone raggiunte da un ordinanza di custodia cautelare: 9 arrestate e due sottoposte all’obbligo di dimora.

GUARDA IL VIDEO DEL BLITZ E DELLO SPACCIO

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, è iniziata nel settembre 2018. I “falchi” della squadra mobile si sono calati nella vita caotica del popolare quartiere e hanno ricostruito la rete dello spaccio. Si lavora giorno e notte. Il cliente arriva, ordina, paga e va via con la sua dose. Alcuni arresti erano già stati eseguiti in flagranza di reato, ora è stata ricostruita la mappa degli indagati, i quali in un arco di tempo limitato (settembre 2018 – aprile 2019), nonostante i numerosissimi interventi di polizia giudiziaria, hanno proseguito l’attività.

Venivano arrestati, finivano ai domiciliari o costretti alle limitazioni altre misure cautelari, e tornavano subito in strada.