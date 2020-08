Lo pensa anche Gentiloni:

La crisi economica è già in atto a causa del coronavirus. Per quanto tempo durerà? Tutti gli occhi sono puntati sull’Italia, colpita al cuore dalla pandemia. “Sia la recessione che la ripresa saranno disomogenee, i dati aggregati a livello europeo nascondono considerevoli differenze fra Paesi”. Così il commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni. Il finale comunque appare scontato. Sempre Gentiloni: “Tra i Paesi più grandi, l’Italia è stata colpita per prima e con più forza, con le misure di contenimento che ora cominciano ad essere rimosse gradualmente, l’economia comincerà la ripresa dalla seconda metà del 2020. Ciononostante, si prevede che la ripresa italiana prenderà più tempo che negli altri Paesi”.