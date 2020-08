PALERMO – I carabinieri hanno arrestato Michele Brusca, 19 anni, accusato di avere messo a segno una rapina ad un supermercato. Si trova ai domiciliari. Lo scorso 11 gennaio il giovane insieme ad un complice minorenne, secondo i militari, sarebbe entrato in un market in via Giorgi a Palermo, con una catena e dopo aver minacciato la cassiera, si è impossessato di circa 200 euro. Poi i due sono riusciti a fuggire. Grazie alle immagini dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, installate, sia nel supermercato, sia nelle vie vicine gli investigatori sostengono di essere riusciti a ricostruire la dinamica della rapina e a identificarne gli autori. Dalle immagini si è risaliti alla targa del motociclo utilizzato per la rapina. (ANSA).