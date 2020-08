PALERMO – “Questa ennesima scarcerazione è un segnale devastante che arriva in Sicilia se anche uno dei carcerieri del piccolo Di Matteo è libero di tornare a casa”. E’ il commento di Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d’Italia e capo gruppo in commissione giustizia a seguito delle scarcerazioni decise dal Dap tra gli altri di figurano, tra gli altri, anche di Cataldo Franco, condannato per il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino, rapito e sciolto nell’acido nel 1996 dopo oltre due anni di prigionia. “L’omicidio del piccolo Di Matteo, dopo 779 giorni di sequestro, resta uno dei delitti di mafia più efferati – sottolinea Varchi -. Da allora ci fu un risveglio completo delle coscienze, anche di quelle che ancora credevano che esistesse una mafia ‘buona’ che non toccava donne e bambini, non avevano tratto insegnamento dalla storia di Giuseppe Letizia”, conclude Varchi.