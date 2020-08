PALERMO – “Il ministro Dario Franceschini ha firmato un decreto di 5 milioni di euro per gli spettacoli viaggianti. Gli impegni si mantengono e Italia Viva lo ha fatto venendo incontro alle istanze dei giostrai”. Lo dicono i coordinatori di Italia Viva di Agrigento Natalia Re e Vito Ferrantelli, che nei giorni scorsi avevano lamentato la situazione di crisi del settore e lo stato abbandono in cui sono stato lasciati. “Sono mesi difficili per i giostrai che non possono tornare a lavorare – dicono Re e Ferrantelli – l’appello al governo è stato accolto grazie al senatore Davide Faraone che si è fatto portavoce dell’istanza con il ministro Franceschini. I giostrai erano rimasti fuori da ogni intervento economico – aggiungono – non è stato difficile perorare la causa di queste famiglie che si sono ritrovate all’improvviso senza lavoro e senza introiti”. “Adesso lavoreremo all’ampliamento finanziario dedicato – dice Faraone -. Ho vissuto questi momenti di difficoltà con una categoria che non sapeva più come sfamare le proprie famiglie. Impegni che si accompagnano ai risultati, a fatti concreti”.

(ANSA)