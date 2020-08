PALERMO – “Il rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza e di tutela ambientale è condizione necessaria per la navigazione di ogni imbarcazione. Per noi, come per ogni Organizzazione non governativa che si dedichi alla ricerca e soccorso delle persone in mare, lo è ancora di più. Ma i doverosi controlli non devono diventare ossessivo accanimento e, tantomeno, pretesto per penalizzare o addirittura fermare chi salva vite umane in mare. Perché altrimenti non si tratterebbe di eccessivo zelo, ma di uso ‘politico’ delle norme. È accaduto, in ben dodici occasioni in un anno e mezzo, anche alla nostra nave Mare Jonio”.

Così la Ong Mediterranea sulle ispezioni alle navi Alan Kurdi e Aita Mari. “Non vediamo lo stesso accanimento delle autorità – aggiunge Mediterranea – sulle violazioni dell’obbligo del soccorso in mare, sui ritardi che provocano tragedie e morti, sul tenere decine di naufraghi , donne uomini e bambini, come sta accadendo in queste ore alla nave mercantile ‘Marina’, al largo senza concedere lo sbarco per diversi giorni”.

“Tutta la nostra solidarietà, quindi, ad Alan Kurdi e ad Aita Mari. Ai loro comandanti e ai loro equipaggi, sicuri che saranno pronti a riprendere presto il mare, adempiendo a tutte le legittime prescrizioni, come ci prepariamo a fare con la nostra Mare Jonio. Nel frattempo, chi si prende la responsabilità di bloccare le ultime navi civili rimaste a salvare vite, dovrebbe sostituirle subito con assetti governativi adeguati a intervenire con la stessa tempestività in tutto il Mediterraneo centrale”, conclude la Ong.

(ANSA)