Denunciati per riciclaggio. Non hanno giustificato la provenienza dei soldi nascosti dentro un Tir

PALERMO – Li hanno sorpresi fermi in via Ambrosoli, a Brancaccio. Tre uomini, 185 mila euro in contanti e un carico mai trovato.

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per riciclaggio tre persone: Mimmo Careri, 54 anni, autotrasportatore di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, e i palermitani Roberto Pasca, 52 anni, e Calogero Benigno, 21 anni. Il primo ha la residenza nella zona del Capo, mentre il secondo all’Albergheria. Nulla di rilevante da segnalare nella fedina penale dei siciliani.

I carabinieri hanno notato tre persone in una piazzola di sosta dove era parcheggiato l’autoarticolato di Carreri, con le tendine abbassate e le portiere chiuse. I palermitani erano arrivati in scooter.

I militari hanno chiamato i colleghi delle unità cinofile. I cani hanno fiutato qualcosa, erano piuttosto nervosi. Il mezzo pesante era vuoti. Niente merce. Una parte dei soldi in banconote da 5,10, 25 e 50 euro, era a vista, mentre il resto, la parte più consistente, era dentro diverse buste nascoste nell’abitacolo

I tre uomini non hanno spiegato la provenienza del denaro e così è scattata la denuncia per riciclaggio e il sequestro dei soldi. Nulla avrebbero detto sul perché si trovavano insieme in quel posto. E così le indagini vanno avanti. Si sono dati appuntamento per consegnare e prelevare qualcosa? Di che merce – il mezzo era vuoto – si trattava? Perché tanto mistero? E se i soldi trovati fossero il pagamento di una partita di droga appena arrivata dalla Calabria per rifornire la base di spaccio di Brancaccio? Ipotesi, solo ipotesi. Si parte dalla mancata giustificazione della provenienza di una consistente somma di denaro.